هيفا وهبي تردّ بقوة على منتقدي رفضها للقاح "كورونا"

دافعت الفنّانة هيفا وهبي عن فكرتها بالتشكيك في فعالية اللقاح المنتظر لفيروس كورونا المستجد وذلك بعد الانتقادات الساخرة التي طالتها بعد الإدلاء برأيها بالموضوع.وحرصت هيفا على تفسير موقفها عبر خاصية الستوريز على "انستغرام" قائلة: "كل انسان حرّ في رأيه الشخصي ويا ريت الدكاترة اللي تدخلوا في قراري يركزوا مع مرضاهم ويوقفوا بكاء ونويح على شقفة ستوري نزلت عندي".واستعانت هيفا برأي طبيب مختص في مجال الجرثوميات ونشرت مقاطع فيديو له وهو يشرح تفاصيل عن اللقاح وتأثيره على صحة الناس، مؤكداً ان اي لقاح جديد لا يمنع التعرض للفيروس وبأن هذا اللقاح ليس له علاقة بالطب، وانما هو تجارة بحتة". وهو ما اكدت عليه الفانة.وكانت هيفا اثارت ضجة كبيرة بمنشور قالت فيه: "40 عاما ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض السرطان أو الإيدز، ومحتاجين على الأقل 100 سنة كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص فيروس كورونا، في أقل من سنة تم اكتشاف تطعيم له، وعايزني أخده، لاء شكرا مش عايزة مش هاخده".