فنون ومشاهير

والدة حلا الترك تبكي وتناشد أحلام.. ومي العيدان تحذر الفنانة (فيديو)

Lebanon 24
14-12-2020 | 21:00
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ظهرت منى السابر، والدة الفنانة الشابة حلا الترك، في فيديو جديد تحدثت فيه عن الطريقة الصحيحة لتربية الأولاد. وقالت إنه من المهم أن تتم التنشئة على أساس بر الوالدين والمبادئ الجيدة. وأضافت أنها لا تطلب من ابنتها البر بل أن تدعو الآخرين إلى التوقف عن الضغط عليها والتسبب بمواجهتها المشاكل.

 

وناشدت باكية الفنانة الإماراتية أحلام طالبة منها التدخل والتحدث إلى حلا وإلى كل من هو معني بهذه القضية. وأشارت إلى أن ما تريده هو الحصول على نفقتها المتأخرة، معلنة أنها ستقدم المال لحلا. وأكدت أن ما أرادته فعلاً هو ان ينشأ أولادها بشكل طبيعي أي مع والدهم أو معها.

 

بدورها، علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على القضية من خلال مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام. وأعربت عن حزنها بسبب ما حدث. وقالت: "الله يهدي النفوس" معربة عن استهجانها رفع الإبنة دعوة ضد والدتها.

 

وذكّرت بحديث الرسول: "أنت ومالك لأبيك" لافتة إلى ان هذا ينطبق على الأم. وتوجهت باللوم إلى حلا مذكرة إياها بأن والدتها كانت تساندها كي لا تقع في مرحلة طفولتها الأولى حين لم يكن بإمكانها السير بشكل صحيح.

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وحذرتها منبهة من أنها لن تدرك قيمة والدتها إلا متى رحلت أي توفيت وأنها حينها ستتمنى عودتها ولو لثانية واحدة. واعتبرت أن الفنانة الشابة ضحية المجتمع وأنها لم تعش طفولتها بالشكل الصحيح.

 

 

المصدر: لها
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