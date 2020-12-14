ابن جورج وسّوف يحتفل بخطوبته.. تعرفوا إلى العروس

إحتفل جورج جونيور وسّوف نجل الفنان جورج وسّوف بخطوبته على الشابة ايلينا سركيس في حفل صغير إقتصر على المقرّبين بسبب جائحة كورونا .

وهنأ "أبو وديع" نجله عبر حسابه الخاص على تطبيق " إنستغرام " حيث نشر صورتين من الحفل أرفقها بتعليق : " الف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وايلينا سركيس على الطريقة ال moderne نظراً للأوضاع الكورونية " .

وختم : " انشاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا " .