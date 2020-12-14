فنون ومشاهير

ابن جورج وسّوف يحتفل بخطوبته.. تعرفوا إلى العروس

Lebanon 24
14-12-2020 | 18:00
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إحتفل جورج جونيور وسّوف نجل الفنان جورج وسّوف بخطوبته على الشابة ايلينا سركيس في حفل صغير إقتصر على المقرّبين بسبب جائحة كورونا .

 

وهنأ "أبو وديع" نجله عبر حسابه الخاص على تطبيق " إنستغرام " حيث نشر صورتين من الحفل أرفقها بتعليق : " الف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وايلينا سركيس على الطريقة ال moderne نظراً للأوضاع الكورونية " .

 

وختم : " انشاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا " .

 
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