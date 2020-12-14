نيكول حجل تفقد طفليها بسبب خطأ طبيّ.. اليكم ما روته عن تجربتها الأليمة (صورة)

نشرت الاعلامية في قناة LBCI صورة لها عبر "انستغرام" تعود ليوم 6 تشرين الماضي، لنهار وضعها لتوأمها.

٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠. نهار حوّل أحلامي لكابوس بسبب استلشاء طبيب

بعد أشهر من حَمَلي ومعاناتي اللي كان يداويها طبيبي بوعود فارغة، ومن بعد ما أخدت هالصورة بأيام معدودة، خسرت ابني وبنتي

عم شارك معكن بهالنّص تجربتي الخاصة، وألمي اللي ما بينوصف، لأنو ممنوع ولا أمّ تعيش اللي أنا عشتو... pic.twitter.com/7tKFgSwqXl — NicoleHajal (@NicoleHajal) December 14, 2020

وعلّقت قائلة: "نهار حوّل أحلامي لكابوس بسبب استلشاء طبيب. بعد أشهر من حَمَلي ومعاناتي اللي كان يداويها طبيبي بوعود فارغة، ومن بعد ما أخدت هالصورة بأيام معدودة، خسرت ابني وبنتي عم شارك معكن بهالنّص تجربتي الخاصة، وألمي اللي ما بينوصف، لأنو ممنوع ولا أمّ تعيش اللي أنا عشتو...".