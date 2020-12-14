نيكول حجل تفقد طفليها بسبب خطأ طبيّ.. اليكم ما روته عن تجربتها الأليمة (صورة)

٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠. نهار حوّل أحلامي لكابوس بسبب استلشاء طبيب
بعد أشهر من حَمَلي ومعاناتي اللي كان يداويها طبيبي بوعود فارغة، ومن بعد ما أخدت هالصورة بأيام معدودة، خسرت ابني وبنتي
عم شارك معكن بهالنّص تجربتي الخاصة، وألمي اللي ما بينوصف، لأنو ممنوع ولا أمّ تعيش اللي أنا عشتو... pic.twitter.com/7tKFgSwqXl
— NicoleHajal (@NicoleHajal) December 14, 2020
٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠. نهار حوّل أحلامي لكابوس بسبب استلشاء طبيب
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A post shared by Nicole Hajal نيكول الحجل (@nicolehajal)
A post shared by Nicole Hajal نيكول الحجل (@nicolehajal)