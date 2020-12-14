مشروع ريتا حايك وباسل خيّاط ينتظر ساعة الصفر

شاركت الممثلة اللبنانية ريتا حايك في فيلم إيطالي قبل أشهر، واللافت أن الفيلم نال جائزة أخيراً بحسب ما نشرت حايك على صفحتها الخاصة على موقع انستغرام، وعبّرت حايك عن فرحها بعد أن نال الفيلم الإيطالي“LA REGOLA D’ORO” ، جائزة الجمهور في "PorrettaCinema"، وقالت:"REGOLA D’ORO" الفيلم الإيطالي الذي كان لي الشرف أن أكون جزءاً منه، قد نال جائزة الجمهور في "PorrettaCinema".المنشور نال مجموعة من التعليقات المباركة لريتا فوزها، وكان من أبرز الردود تعليق زميلتها اللبنانية ندى بو فرحات بالقول: "ريتا.. مبروك تستحقين الأفضل".يُذكر أن حايك جسدت في الفيلم شخصية "جميلة"، وهي فتاة لبنانية تعمل في "اليونيفيل"، تقع في غرام جندي إيطالي، وهو من بطولة أمين الناجي.في سياق متصل، لم يُعرف ما إذا كانت حايك قد وقّعت على عقد مسلسل جديد لشهر رمضان المقبل، بعدما صرّحت أنها ترغب في خوض التجربة الرمضانية للمسلسلات المشتركة، وذلك عقب مشاركتها أخيراً في بطولة مسلسل "من الآخر"، وهو قصة إياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا الذي حصد مشاهدة جيدة بعد عرضه على أكثر من محطة عربية، منها أم تي في اللبنانية.ورغبة حايك تركزت في تصريح سابق لها عن المشاركة في عمل رمضاني أنها تفضّل النجم باسل خياط ليكون شريكها، وكانت معلومات قد سُرّبت عن ذلك، وأن المشروع أصبح متكاملاً وينتظر ساعة الصفر ليبدأ إنتاجه بين خياط وحايك.