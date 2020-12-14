هؤلاء النجوم رحلوا في 2020.. كورونا وأمراض أخرى





والبداية كانت في كانون الثاني الماضي حينما رحلت عن عالمنا الفنانة ماجدة الصباحي عن 89 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، حيث كانت تقيم في منزلها بصحبة ابنتها غادة نافع.



واعتزلت ماجدة التمثيل عام 1994، وظلت بعيدة عن الأضواء، تجلس في منزلها وتتسلم بداخله التكريمات والجوائز التي تصلها، ولا تطل سوى من خلال عدد من الصور.



وفي شباط رحلت الفنانة نادية لطفي بعد صراع استمر لسنوات مع المرض، عن عمر يناهز الـ 83، حيث كانت تقيم طيلة سنواتها الأخيرة في المستشفى.



نادية لطفي التي اكتشفها المخرج رمسيس نجيب وقدمت العديد من الأفلام الهامة، أبرزها "الناصر صلاح الدين" و"النظارة السوداء" و"للرجال فقط"، كانت ترفض مغادرة المستشفى طيلة السنوات الأخيرة، رغم تقديم العديد من التكريمات إليها، حيث كانت تحرص على تلقي التكريم داخل المستشفى. عام استثنائي شهد العديد من الصدمات والأخبار المفجعة، ورحل خلاله عدد من عمالقة الفن في مصر، بعدما حصد الموت أرواحهم بسبب المرض والتقدم في العمر.والبداية كانت في كانون الثاني الماضي حينما رحلت عن عالمنا الفنانة ماجدة الصباحي عن 89 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، حيث كانت تقيم في منزلها بصحبة ابنتها غادة نافع.واعتزلت ماجدة التمثيل عام 1994، وظلت بعيدة عن الأضواء، تجلس في منزلها وتتسلم بداخله التكريمات والجوائز التي تصلها، ولا تطل سوى من خلال عدد من الصور.وفي شباط رحلت الفنانة نادية لطفي بعد صراع استمر لسنوات مع المرض، عن عمر يناهز الـ 83، حيث كانت تقيم طيلة سنواتها الأخيرة في المستشفى.نادية لطفي التي اكتشفها المخرج رمسيس نجيب وقدمت العديد من الأفلام الهامة، أبرزها "الناصر صلاح الدين" و"النظارة السوداء" و"للرجال فقط"، كانت ترفض مغادرة المستشفى طيلة السنوات الأخيرة، رغم تقديم العديد من التكريمات إليها، حيث كانت تحرص على تلقي التكريم داخل المستشفى.





وفي الشهر ذاته، رحل الكاتب المسرحي لينين الرملي بعد صراع مع المرض، والذي كان واحدا من أهم الكتاب المسرحيين، وقدم بصحبة محمد صبحي العديد من الأعمال المميزة.





وفي شهر اذار، توفي الفنان جورج سيدهم عن 82 عاما بعدما ظل لسنوات طويلة حبيسا للمنزل يعاني من المرض، خاصة أنه تعرض قبل سنوات طويلة لجلطة أثرت على الحركة ومراكز النطق، فصار جليسا لمقعد متحرك لا يتفوه سوى بأحرف بسيطة، تتولى زوجته ترجمتها لكلمات مفهومة.



وفي منتصف نيسان، توفي الفنان أحمد دياب الذي اشتهر بتقديم الأدوار الثانوية، عن عمر يناهز الـ 75 عاما، وكان متزوجا من ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة.



وفي الثاني عشر من شهر ايار، رحل الفنان إبراهيم نصر عن عمر ناهز الـ 70 عاما بشكل مفاجئ، حيث توفي داخل منزله دون أن يعاني من أزمات صحية، وكان واحدا من أهم مقدمي برامج الكاميرا الخفية في مصر والوطن العربي.



وبعده بأيام رحل الفنان حسن حسني إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ليرحل ويترك ما يقرب من 500 عمل فني تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون.





وفي شهر تموز، سجلت مصر أول حالة وفاة فنية بسبب فيروس كورونا المستجد، حينما رحلت رجاء الجداوي عن عمر يناهز الـ 85، بعد أكثر من شهر قضته في مستشفى العزل، ليتلقى الجميع صدمة كبرى لرحيلها. وفي الشهر ذاته، رحل الكاتب المسرحي لينين الرملي بعد صراع مع المرض، والذي كان واحدا من أهم الكتاب المسرحيين، وقدم بصحبة محمد صبحي العديد من الأعمال المميزة.وفي شهر اذار، توفي الفنان جورج سيدهم عن 82 عاما بعدما ظل لسنوات طويلة حبيسا للمنزل يعاني من المرض، خاصة أنه تعرض قبل سنوات طويلة لجلطة أثرت على الحركة ومراكز النطق، فصار جليسا لمقعد متحرك لا يتفوه سوى بأحرف بسيطة، تتولى زوجته ترجمتها لكلمات مفهومة.وفي منتصف نيسان، توفي الفنان أحمد دياب الذي اشتهر بتقديم الأدوار الثانوية، عن عمر يناهز الـ 75 عاما، وكان متزوجا من ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة.وفي الثاني عشر من شهر ايار، رحل الفنان إبراهيم نصر عن عمر ناهز الـ 70 عاما بشكل مفاجئ، حيث توفي داخل منزله دون أن يعاني من أزمات صحية، وكان واحدا من أهم مقدمي برامج الكاميرا الخفية في مصر والوطن العربي.وبعده بأيام رحل الفنان حسن حسني إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ليرحل ويترك ما يقرب من 500 عمل فني تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون.وفي شهر تموز، سجلت مصر أول حالة وفاة فنية بسبب فيروس كورونا المستجد، حينما رحلت رجاء الجداوي عن عمر يناهز الـ 85، بعد أكثر من شهر قضته في مستشفى العزل، ليتلقى الجميع صدمة كبرى لرحيلها.