صورة نادرة... عبد الحليم حافظ يغسل الصحون بالبيجامة!

مضى أكثر من أربعين عامًا على رحيل الفنان المصري الملقب بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ولا تزال أخباره تحصد اهتمام الجمهور وتحقق نسبة مشاهدة عالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة له ظهر فيها وهو يغسل الأطباق بالمنزل مرتديًا ملابس النوم مشيرين إلى مدى تواضعه وإنسانيته في تلك الفترة.