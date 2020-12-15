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فنون ومشاهير
مفاجأة نادين الراسي تسحر الجميع.. شاهدوا كيف أطّلت! (فيديو)
Lebanon 24
15-12-2020
|
12:00
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انطلقَ مسلسل "عَ اسمك" عبر قناة MTV الذي نلعب بطولته الكاتبة والممثلة كارين رزق الله والمذيع جيري غزال والقديرة ليليان نمري. النصّ من كتابة كلوديا مارشيليان، أما الإخراج لفيليب أسمر.
الحلقة الأولى حصدتْ نسبةَ مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا ملحوظًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفاجأ المشاهدون بالممثلة نادين الراسي التي أطلّت كضيفة شرف بأولى المشاهد. ظهرتْ بشخصيتها الحقيقيّة أي لم تتقمّص شخصية دراميّة، وبدا أمامها جيري غزال الذي يلعب دوّرَ مصوّرٍ فوتوغرافي، يلتقط لها الصور.
نادين التي تعشق ملامحها الكاميرا، خطفت الأنظار وسلبتْ الجاذبيّة كلها نحوها، لتصبح أحد أهم محاور الحلقة الأولى بعدما اشتاقت لها كلّ اللبنانيين.
المصدر: الجرس
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