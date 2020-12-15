فنون ومشاهير

باسل خياط يحدث ضجة بطريقة تعامله مع زوجته.. والأخيرة تخطف الأنظار بجمالها

Lebanon 24
15-12-2020 | 18:00
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نشر الممثل السوري باسل خياط صورا على حسابه على انستغرام مع زوجته ناهد زيدان خلال تواجدهما معاً في احد المطاعم، معلناً أنه اليوم الخاص بها.

 

وظهر النجم السوري بلقطات عفوية اثناء تناوله الطعام بواسطة الشوبستيك بالقرب من زوجته التي خطفت الأنظار بجمالها وعفويتها ونالت الصورة اعجاب الآلاف من متابعيه الذبن أثنوا على اهتمامه الدائم بعائلته وإعطائهم الوقت الكافي رغم انشغاله في التصوير، متمنيين لهما السعادة ودوام الحب والتفاهم.

A post shared by Bassel Khaiat | باسل خياط (@basselkhaiatofficial)

 

 
 

وعلق باسل على الصورة قائلاً: "علمتني ان الخوف ليس خيارا.. يومها في الخارج.. الصورة من تصوير شموس حبيبي"، في إشارة الى ان ابنهما من التقط الصور العائلية الجميلة.

 

المصدر: لها
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