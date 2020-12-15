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فنون ومشاهير
عمرو دياب اتخذ قراره تجاه دينا الشربيني.. هل إنفصلا؟
Lebanon 24
15-12-2020
|
21:00
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في حفل غنائي ضخم برعاية شركة فودافون على خشبة مسرح قصر عابدين، شارك الهضبة عمرو دياب جمهوره فرحته بأغنيات ألبومه الغنائي الجديد حيث غنّى بعضاً منها أثناء الحفل.
خلال حفل الهضبة على خشبة مسرح قصر عابدين الذي يقف عليها عمرو دياب للمرة الأولى برعاية شركة الاتصالات الشهيرة التي تحتفل بمرور 22 عاماً على انطلاقها في العالم العربي، أعلن عمرو دياب أن ألبومه الغنائي الجديد سيصدر في نهاية الشهر الحالي قبل بداية العام الجديد، وتحديداً في 25 كانون الاول.
وكشف عن بعض أغنيات الألبوم خلال الحفل حيث قدم لجمهوره إحدى أغنيات الألبوم الجديد والتي تحمل عنوان "محسود " من كلمات تركي آل شيخ.
تطورات الخلاف
على صعيد آخر يبدو أن الخلاف بين دينا الشربيني والهضبة عمرو دياب ما زال مستمراً، خاصة بعد محاولة البعض من المقربين التدخل لحل الخلاف وعودة العلاقة بينهما كما كانت، ولكن عمرو دياب يبدو أنه اتخذ قراره النهائي تجاه الموضوع.
ويتردد أن الأمر بدأ برغبة دينا الشربيني في إعلان الزواج رسمياً وإقامة حفل زفاف ضخم لرغبتها في الاستقرار والإنجاب؛ وهو الأمر الذي لم يقبله عمرو دياب، ما جعل الأمور تتصاعد بينهما خلال الفترة الماضية.
جدير بالذكر أن إدارة شبكة نتفليكس العالمية تبحث عن بديل لإنقاذ مسلسل عمرو دياب الأول عبر شاشة المنصة، بعد أن كان من المقرر أن تؤدي دينا الشربيني بطولته، وقد رُشّح أكثر من اسم كبديل لدينا الشربيني ضمن العمل ولكن لم تعلن شبكة نتفليكس عن أي تغيرات على فريق عمل المسلسل حتى وقتنا الحالي.
المصدر: نواعم
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