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فنون ومشاهير
بعد تعليقه المثير للجدل عن "الهيبة"..رامي عياش يسأل:"مين هالممثل الأهبل"
Lebanon 24
16-12-2020
|
06:00
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بعد تعليقه على الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" الذي عرض مؤخراً بعنوان "الهيبة الرد"، والذي أثار جدلاً واسعاً، والذي على ما يبدو أنه تعرض بسببه لهجوم من قبل معجبي أحد الممثلين الذين شاركو في هذا العمل، عاد ووجه الفنان اللبناني رامي عياش رسالة قويّة لهذا الممثل الذي لم يسمه، طالباً منه أن يكون أكثر خلاقاً في حسابات متابعيه غير الحقيقيين والذين أسماهم بـ"الذباب الإلكتروني".
ونشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور لهذه الحسابات الوهمية، وعلّق بالقول:"مين هالممثل الأهبل اللي مسلّم الذباب الالكتروني لحدا ما بيعرف حتى يخترع وظيفة غير المحاسبة .خيي بدّل في وظايف كتير . كون خلّاق شوي".
وكان كتب تعليقاً على المسلسل:"بسمع بكل الوطن العربي عن نجاح الهيبة، وللأسف ما قدرت تابعو. والكل عم يحكوا أنه بعض الممثلين الذكور يصبحون هزيلين في التمثيل امام تيم حسن، وأحيانا غير مرئيين.. وقديش بعدها مطبوعة نادين نجيم بعقول الناس.فخور بهذا الانتاج اللبناني الصبّاحي العالمي.مبروك".
المصدر: الفن
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