وسامة شقيق تيم حسن تشغل الجمهور... هل تفوق عليه؟ (صورة)

تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صورة جمعت الممثل السوري تيم حسن وشقيقه والتقطت لهما وهما يجلسان في السيارة. ولفت الأخير الانظار بشكلة حيث أشار الكثير من المتابعين إلى أنه يتمتع بالكثير من الوسامة.

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في المقابل، قارن آخرون بين الشقيقين واختلفت الآارء بين من رأوا أن تيم أكثر جمالاً ومن أشاروا إلى العكس. ويشار إلى أن شائعة انتشرت مؤخراً وأفادت بانفصال النجم السوري عن زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

وفي هذا الصدد، علمت "لها" من أحد المصادر المقربة من الزوجين أنه لا صحة مطلقاً للأخبار التي تم تداولها في الفترة الماضية بشأن الطلاق.