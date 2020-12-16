فنون ومشاهير

شاهدوا كيف كان عاصي الحلاني وزوجته كوليت وابنته ماريتا في كليب قديم (فيديو)

Lebanon 24
16-12-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-775430-637437046306142672.png
Doc-P-775430-637437046306142672.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو قديماً سجل في كواليس فيديو كليب أغنية "عذبوني" للفنان اللبناني عاصي الحلاني.

 

وظهر عاصي فيه برفقة ابنته ماريتا وزوجته كوليت بولس. وبدت ماريتا طفلة في سنوات عمرها الأولى. كما تبين أن الزوجة تغيرت منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ.

 

A post shared by Enews Lebanon (@enewslebanon)


 
 

وتبين من خلال المقطع أن الطفلة تسببت بحدوث مواقف طريفة أثناء التصوير. وهو ما أثار اهتمام الكثير من الناشطين الذين استعادوا ذكرياتهم من خلال هذا العمل كما تحدثوا عن شكل الفنان وزوجته والتغييرات التي طرأت عليه.

 

يشار إلى أن عاصي تزوج ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس في العام 1995 وأنجب منها ماريتا ودانا والوليد، وهو بدأ حياته الفنية بعد مشاركته في برنامج المواهب "استوديو الفن" عن اللون الفلكلوري حيث حاز الجائزة الفضية في العام 1988، علماً أنه احتفل بيوم ميلاده الخمسين مؤخراً.

 

 

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2020-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2020-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2020-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2020-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:00 | 2020-12-16
09:00 | 2020-12-16
06:00 | 2020-12-16
23:00 | 2020-12-15
21:00 | 2020-12-15
18:00 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website