شاهدوا كيف كان عاصي الحلاني وزوجته كوليت وابنته ماريتا في كليب قديم (فيديو)

تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو قديماً سجل في كواليس فيديو كليب أغنية "عذبوني" للفنان اللبناني عاصي الحلاني.

وظهر عاصي فيه برفقة ابنته ماريتا وزوجته كوليت بولس. وبدت ماريتا طفلة في سنوات عمرها الأولى. كما تبين أن الزوجة تغيرت منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ.

وتبين من خلال المقطع أن الطفلة تسببت بحدوث مواقف طريفة أثناء التصوير. وهو ما أثار اهتمام الكثير من الناشطين الذين استعادوا ذكرياتهم من خلال هذا العمل كما تحدثوا عن شكل الفنان وزوجته والتغييرات التي طرأت عليه.

يشار إلى أن عاصي تزوج ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس في العام 1995 وأنجب منها ماريتا ودانا والوليد، وهو بدأ حياته الفنية بعد مشاركته في برنامج المواهب "استوديو الفن" عن اللون الفلكلوري حيث حاز الجائزة الفضية في العام 1988، علماً أنه احتفل بيوم ميلاده الخمسين مؤخراً.