اليكم قائمة "فوربس" للمشاهير الأعلى أجرا في العالم لـ2020

تصدرت نجمة تلفزيون الواقع وصاحبة العلامة التجارية لمساحيق التجميل كايلي جينر، قائمة "فوربس" السنوية لأعلى المشاهير أجرا بمكاسب بلغت 590 مليون دولار العام الماضي.وحلّ زوج شقيقتها كيم كارديشيان، مغني الراب الأميركي كانييه ويست في المرتبة الثانية بفارق كبير بلغ 170 مليون دولار.ونقل موقع "دايلي ميل" البريطاني قائمة "فوربس" ببعض الأسماء، حيث احتل أسطورة التنس روجر فيدرر المركز الثالث بصفته الرياضي الأعلى أجرًا بأرباح بلغت 106.3 مليون دولار، معظمها من صفقات التأييد، بما في ذلك صفقة لمدة 10 سنوات بقيمة 300 مليون دولار مع ماركة الملابس اليابانية Uniqlo.وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الرابع بـ 105 ملايين دولار، يأتي معظمها من راتبه السنوي البالغ 64 مليون دولار مع يوفنتوس، ويليه النجم ليونيل ميسي في المركز الخامس بـ 104 ملايين دولار.واحتل المخرج تايلر بيري المركز السادس في القائمة بمبلغ 97 مليون دولار، يأتي معظمها من مكتبته السينمائية الضخمة، ويلي بيري نجم كرة القدم الآخر نيمار في المركز السابع بمبلغ 95.5 مليون دولار، ويأتي جوك هوارد ستيرن في المركز الثامن في قائمة فوربس بمبلغ 90 مليون دولار.ويأتي نجم الدوري الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس في المركز التاسع بمبلغ 88.2 مليون دولار، واحتل الممثل دواين جونسون المرتبة العاشرة بـ 87.5 مليون دولار.