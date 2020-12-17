إذا كنت تنوي مشاهدة LBCI ليلة رأس السنة.. إقرأ هذا الخبر

كتبت صحيفة "الأخبار": "لم تكتمل بعد لائحة ضيوف سهرة رأس السنة التي ستعرضها قناة lbci ويقدّمها هشام حداد. ولا تزال المفاوضات متواصلة بين القائمين على الشاشة ومجموعة من الفنانين اللبنانيين. في هذا السياق، يبدو أن النجمين اللذين حُسم ظهورهم على شاشة lbci ليلة وداع 2020 هما: زياد برجي ومعين شريف، إلى جانب فنانين آخرين سيكشف عنهم قريباً". لقراءة المقال كاملاً