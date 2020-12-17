16
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
إذا كنت تنوي مشاهدة LBCI ليلة رأس السنة.. إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
17-12-2020
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت صحيفة "الأخبار": "لم تكتمل بعد لائحة ضيوف سهرة رأس السنة التي ستعرضها قناة lbci ويقدّمها هشام حداد. ولا تزال المفاوضات متواصلة بين القائمين على الشاشة ومجموعة من الفنانين اللبنانيين. في هذا السياق، يبدو أن النجمين اللذين حُسم ظهورهم على شاشة lbci ليلة وداع 2020 هما: زياد برجي ومعين شريف، إلى جانب فنانين آخرين سيكشف عنهم قريباً". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
الأكثر قراءة
توقعات أبراج ماغي فرح لـ2021.. عام إستثنائي لهذيْن البرجيْن
Lebanon 24
توقعات أبراج ماغي فرح لـ2021.. عام إستثنائي لهذيْن البرجيْن
12:40 | 2020-12-16
16/12/2020 12:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وسامة شقيق تيم حسن تشغل الجمهور... هل تفوق عليه؟ (صورة)
Lebanon 24
وسامة شقيق تيم حسن تشغل الجمهور... هل تفوق عليه؟ (صورة)
12:00 | 2020-12-16
16/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لشتاء قاس... لبنان على موعد مع "تكوين إعصار"
Lebanon 24
استعدوا لشتاء قاس... لبنان على موعد مع "تكوين إعصار"
20:35 | 2020-12-16
16/12/2020 08:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 30 عنصراً أمنياً.. فاليري أبو شقرا تتحدّث للمرة الأولى عن يوم زفافها الملغى (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 30 عنصراً أمنياً.. فاليري أبو شقرا تتحدّث للمرة الأولى عن يوم زفافها الملغى (فيديو)
15:00 | 2020-12-16
16/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. قتلوه وهو داخل مقهى بهذه الطريقة! والتوتر يسود المنطقة
Lebanon 24
في طرابلس.. قتلوه وهو داخل مقهى بهذه الطريقة! والتوتر يسود المنطقة
19:41 | 2020-12-16
16/12/2020 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:00 | 2020-12-17
أحدث ظهور لنانسي عجرم مع ابنتها الصغرى (صورة)
23:00 | 2020-12-16
اليكم قائمة "فوربس" للمشاهير الأعلى أجرا في العالم لـ2020
21:00 | 2020-12-16
والدة ناصيف زيتون تضعه في موقف محرج.. وردّ فعله طريف (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
الجمهور يتذكر ابن شقيق كاظم الساهر.. اشترك في Arab’s Got Talent (فيديو)
15:00 | 2020-12-16
شاهدوا كيف كان عاصي الحلاني وزوجته كوليت وابنته ماريتا في كليب قديم (فيديو)
12:00 | 2020-12-16
وسامة شقيق تيم حسن تشغل الجمهور... هل تفوق عليه؟ (صورة)
فيديو
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
17/12/2020 10:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
17/12/2020 10:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-16
17/12/2020 10:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact