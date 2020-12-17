ممثل لبناني قدير يعلن إصابته بكورونا (فيديو)

أعلن الفنان اسعد رشدان عن اصابته بفيروس كورونا، وهو في الحجر المنزلي في بلدته عمشيت قضاء جبيل، مؤكداألا أعراض لديه، نافيا الاشاعات عن وجوده في قسم العناية الفائقة في احد المستشفيات .

