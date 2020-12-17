15
o
بيروت
12
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
جورج وسوف يطرح كليب "صاحي الليل" (فيديو)
Lebanon 24
17-12-2020
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طرح الفنان السوري جورج وسوف كليب اغنيته الجديدة "صاحي الليل" على قناته الرسمية على يوتيوب.
وهي من كلمات ملاك عادل، الحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان، والكليب حمل توقيع المخرج رودولف جبر.
وكان إحتفل جورج وسوف مؤخرا بخطوبة إبنه جورج جونيور وسوف، ونشر عبر صفحته الخاصة صورا لإبنه مع خطيبته وعلّق بالقول: "الف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وايلينا سركيس على الطريقة ال moderne نظراً للأوضاع الكورونية. انشاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا".
تابع
الأكثر قراءة
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
Lebanon 24
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
11:38 | 2020-12-17
17/12/2020 11:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الصرف سيرتفع خلال الشهرين المُقبلين.. المصارف تشتري الدولارات من السوق السوداء!
Lebanon 24
سعر الصرف سيرتفع خلال الشهرين المُقبلين.. المصارف تشتري الدولارات من السوق السوداء!
06:14 | 2020-12-17
17/12/2020 06:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
06:58 | 2020-12-17
17/12/2020 06:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يتنصّل ومصير المطار "غامض".. والشبح الإسرائيلي بالأجواء
Lebanon 24
"حزب الله" يتنصّل ومصير المطار "غامض".. والشبح الإسرائيلي بالأجواء
09:00 | 2020-12-17
17/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يشغّل محركاته.. عقوبات أوروبية وشروط على وزارتيْن
Lebanon 24
ماكرون يشغّل محركاته.. عقوبات أوروبية وشروط على وزارتيْن
06:19 | 2020-12-17
17/12/2020 06:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2020-12-17
رقصة شيري عادل ووليد توفيق في برنامج "صدى الملاعب" (فيديو)
15:57 | 2020-12-17
ممثل لبناني قدير يعلن إصابته بكورونا (فيديو)
12:00 | 2020-12-17
ظهور نادر لابنة أحمد السقا.. نسخة عنه؟ (صورة)
09:00 | 2020-12-17
إذا كنت تنوي مشاهدة LBCI ليلة رأس السنة.. إقرأ هذا الخبر
06:00 | 2020-12-17
أحدث ظهور لنانسي عجرم مع ابنتها الصغرى (صورة)
23:00 | 2020-12-16
اليكم قائمة "فوربس" للمشاهير الأعلى أجرا في العالم لـ2020
فيديو
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
18/12/2020 00:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
18/12/2020 00:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
18/12/2020 00:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact