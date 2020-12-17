فنون ومشاهير

جورج وسوف يطرح كليب "صاحي الليل" (فيديو)

Lebanon 24
17-12-2020 | 21:00
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طرح الفنان السوري جورج وسوف كليب اغنيته الجديدة "صاحي الليل" على قناته الرسمية على يوتيوب.
وهي من كلمات ملاك عادل، الحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان، والكليب حمل توقيع المخرج رودولف جبر.
وكان إحتفل جورج وسوف مؤخرا بخطوبة إبنه جورج جونيور وسوف، ونشر عبر صفحته الخاصة صورا لإبنه مع خطيبته وعلّق بالقول: "الف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وايلينا سركيس على الطريقة ال moderne نظراً للأوضاع الكورونية. انشاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا".
 
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