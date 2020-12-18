فنون ومشاهير

نضال الأحمدية تكشف أسرارًا حول هيفا وابنتها: "بلا مخّ" (فيديو)

Lebanon 24
18-12-2020 | 09:00
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تُعرض غدا السبت على قناة "الجرس" على "يوتيوب" الحلقة التي كشفت فيها الاعلامية نضال الأحمدية أسرارًا حول قضية الفنانة هيفا وهبي وابنتها زينب فياض.

وتحدّثت الأحمدية عن أسرار مهمة لأول مرة، تُظهر براءة هيفا من تخليها عن ابنتها. 
وقالت في فيديو قصير نشر عبر موقع "الجرس" إن هيفا تصرح بأشياء وتندم عليها فيما بعد وتعترف بخطئها بين وبين نفسها.

كما روت الأحمدية كيف جاءت هيفا إلى مكاتب "الجرس" في منطقة مونو – الأشرفية بين عامي 2011 و2012 عقب القضية التي ربحتها الأحمدية التي كانت تستعد لرفع قضية رد اعتبار ضد هيفا وكادت تسجنها. وقالت: "هيفا بلا مخّ". 
 
المصدر: الجرس
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