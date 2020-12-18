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فنون ومشاهير
بوزن أقل وشعر قصير جداً.. أول ظهور لدينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب (صورة)
Lebanon 24
18-12-2020
|
15:00
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ظهرت الفنانة دينا الشربيني في صورة جديدة مع المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج خالد مرعي. حيث تتعاون معهما الشربيني في مسلسلها الجديد «قصر النيل» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2021.
وبدت الشربيني بوزن أقل وقصة الشعر القصير، ويعتبر هذا ظهورها الأول بعد تداول أنباء انفصالها عن المطرب عمرو دياب.
كما تداول الجمهور قبل أسابيع قليلة خبر حمل الشربيني من دياب ورفضه هذا ما أسفر عنه الخلاف والانفصال، كما أنه يرفض تحويل زواجهما العرفي إلى رسمي حسب ما تداولته وسائل الإعلام.
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