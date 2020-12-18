بوزن أقل وشعر قصير جداً.. أول ظهور لدينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب (صورة)

ظهرت الفنانة دينا الشربيني في صورة جديدة مع المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج خالد مرعي. حيث تتعاون معهما الشربيني في مسلسلها الجديد «قصر النيل» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2021.وبدت الشربيني بوزن أقل وقصة الشعر القصير، ويعتبر هذا ظهورها الأول بعد تداول أنباء انفصالها عن المطرب عمرو دياب.