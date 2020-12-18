طريقة أكل جنا عمرو دياب تسرق الأضواء من جرأة ملابسها (صور)

نشرت جنى ابنة الفنان المصري عمرو دياب، على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صوراً جديداً لفتت اهتمام الكثير من المتابعين، حيث بدت في إحداها وهي تتناول الطعام بشراهة، وهو ما عرّضها لموجة من الانتقادات، إذ اعتبر بعض المتابعين أنها باتت تتبع عادات المجتمع الغربي.

ويشار إلى أن جنى كثيراً ما تثير الجدل بإطلالاتها التي يعتبرها الجمهور جريئة. وفي هذا السياق كانت قد شاركت متابعيها صوراً التقطت لها مع أصدقائها لمناسبة تقديمها التهنئة بعيد ميلاد أحدهم، وأثارت الجدل بسبب إطلالة بالمايوه في إحدى الصور.