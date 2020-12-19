يبدو أن الممثلة السورية ديمة قندلفت ستفاجئ محبيها بعمل جديد خاص بالميلاد المجيد والذي من المرجّح أن يكون غنائياً هذه المرة. إذ نشرت فيديو قصيراً عبر "إنستغرام" لبعض مشاهد عملها الجديد، شوّقت من خلاله جمهورها. وعلّقت قندلفت بالقول: "قريباً، يا سيد السلام. أعد لنا السلام.. في زمن نفتقد فيه السلام". "ميلاد مجيد".