فنون ومشاهير

تغييرات مفاجئة في "MBC" و"العربية".. "إنقلاب" وصرف موظفين

Lebanon 24
19-12-2020 | 09:00
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كتبت صحيفة "الأخبار": "شهدت الساعات الأخيرة قرارات مفاجئة داخل قناتي mbc و «العربية» اللتين تتخذان من دبي مركزاً لهما. ويمكن القول بأن mbc عرفت ما يشبه «إنقلاباً» بعودة سام برنيت إلى موقعه كرئيس تنفيذي لـ «مجموعة mbc» وإزاحة مارك أنطوان داليوين، بينما «العربية» استغنت فجأة عن عدد من موظفيها. في هذا السياق، بعد عام على إستقالة برنيت وتعيين داليوين مكانه، فوجئ الموظفون برجوع برنيت إلى كرسيه من دون سابق إنذار. ويمكن وصف المشهد في أروقة mbc بأنه تبادل أدوار بين برنيت وداليوين، بتوجيهات من القيادات السعودية. فالأول قدّم إستقالته العام الماضي بعد تدخّل القيادات السعودية في قرارات الشبكة على اثر وضع ولي العهد بن محمد سلمان يده عليها، ففضل ترك المحطة بعد نحو 17 عاماً من العمل فيها، وعين داليوين مكانه. وبات معروفاً أن الأخير جاء بمهام الاستغناء عن عدد من الموظفين آخرهم المتحدث الاعلامي بإسم المحطة مازن حايك، وفك الشراكة بين الشبكة السعودية وشركة «شويري غروب» بعد قرابة 14 عاماً من العمل معاً". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
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