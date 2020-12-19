بعد تعرضه لوعكة صحية.. النجم الكبير يدخل المستشفى

تعرض المطرب المصري محمد منير، لوعكة صحية نقل على إثرها لأحدى المستشفيات للخضوع للعلاج، وأجرى له الأطباء كافة الفحوصات اللازمة.وسيقرر الأطباء بعد الإنتهاء من هذه الفحوصات إذا كان الأمر يستدعي التدخل الجراحي من جديد أم لا، حيث أنه أجرى جراحة في أيار الماضي.وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محمد منير، قد تعرض لوعكة صحية قبل عامين بعد تعرضه لكسر في الساق تطلب هذا الأمر إجراء جراحة تغيير مفصل، ومكث بعدها في منزله القديم في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة.والجدير بالذكر أن محمد منير كشف تفاصيل حالته الصحية خلال حفل غنائي "أونلاين" في مايو الماضي وكان يجلس خلاله على كرسي، وقال أنه يحيي الحفل وهو مريض ويسير بالاستعانة بالعكاز.