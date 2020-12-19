فنان تونسي يظهر بملابس نسائية في مهرجان قرطاج (فيديو)

أثار ظهور الممثل التونسي، أحمد الطايع خلال افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية مرتديا ملابس نسائية، موجة من الجدل.



الممثل التونسي ظهر بإطلالة نالت نصيبا كبيرا من الجدل على مواقع التواصل بسبب الملابس التي ارتداها بالإضافة لبرقع ذهبي وحمله بيده لحقيبة يد نسائية.

وأطلقت تونس، مساء الجمعة، الدورة الحادية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بعد جدل كبير بشأن إقامة المهرجان في ظل حظر الحكومة للأنشطة الجماهيرية، وفرض حظر التجول ليلا بسبب جائحة كورونا.



وأحيت حفل الافتتاح في مدينة الثقافة في العاصمة تونس المغنية ليلى حجيج التي قدمت مجموعة من أغانيها الخاصة إلى جانب أغان للفنانة الراحلة نعمة، بحسب ما نقل موقع "إرم".