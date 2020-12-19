فنون ومشاهير

ساعة عمرو دياب تتحول الى حديث مواقع التواصل... ما هو سعرها الحقيقي والصادم؟

Lebanon 24
19-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-776398-637439785897788218.jpg
Doc-P-776398-637439785897788218.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما طرح الفنان المصري عمرو دياب البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ"، لفت نظر المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي الساعة الفاخرة التي كان يرتديها دياب وثمنها الباهظ والصادم. وصارت ساعة عمرو دياب حديث الساعة!
 
وظهر عمرو دياب في البوستر الدعائي بإطلالة عصرية، وارتدى قميص أسود يتخلله نقاط بيضاء اللون، ونسق معه بنطلون كلاسيك أسود، وساعة يد تعود لدار Patek Philippe.  وبحسب موقع الدار الرسمي، يتبيّن أن سعرها يصل الى 95000 دولار أي ما يقرب من 1.5 مليون جنيه مصري، وهي مصنوعة من الذهب من عيار 18 بلون Rose Gold وتحتوي على 35 ماسة صغيرة، وذراعها من جلد التمساح.
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2020-12-19
21:00 | 2020-12-19
15:00 | 2020-12-19
12:00 | 2020-12-19
10:00 | 2020-12-19
09:00 | 2020-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website