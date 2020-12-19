ساعة عمرو دياب تتحول الى حديث مواقع التواصل... ما هو سعرها الحقيقي والصادم؟

بعدما طرح الفنان المصري عمرو دياب البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ"، لفت نظر المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي الساعة الفاخرة التي كان يرتديها دياب وثمنها الباهظ والصادم. وصارت ساعة عمرو دياب حديث الساعة!

وظهر عمرو دياب في البوستر الدعائي بإطلالة عصرية، وارتدى قميص أسود يتخلله نقاط بيضاء اللون، ونسق معه بنطلون كلاسيك أسود، وساعة يد تعود لدار Patek Philippe. وبحسب موقع الدار الرسمي، يتبيّن أن سعرها يصل الى 95000 دولار أي ما يقرب من 1.5 مليون جنيه مصري، وهي مصنوعة من الذهب من عيار 18 بلون Rose Gold وتحتوي على 35 ماسة صغيرة، وذراعها من جلد التمساح.