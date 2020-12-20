فنون ومشاهير

فنانة عربية تطالب طليقها بـ "نفقة متعة" وتلزمه بدفع هذا المبلغ!

Lebanon 24
20-12-2020 | 09:00
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أسدلت محكمة في الإسكندرية الستار على الدعوى التي أقامتها الفنانة المصرية سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد تطالبه فيها بنفقة متعة إثر طلاقها منه بعد أقل من عامين من الزواج.

 

وقضت المحكمة بحصولها على نفقة المتعة خلال فترة زواجها منه والعدة، وجاء في قرار المحكمة بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهراً، ليكون الإجمالى 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

 

وكانت سمية الخشاب، ومحامي أحمد سعد، قد رفضا التصالح في القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب للحصول على مستحقاتها، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم الطرفين المتنازعين مستندات الإثبات لكل منهما.

 

يذكر أن سمية كانت قد أقامت دعوى قضائية في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2019 أسرة سيدي جابر ضد طليقها بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها منه وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق والتقارير التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها.

المصدر: لها
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