ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)

أكدت الفنانة ، ميريام فارس، انها "باقية في بلدها، لكنها متأكدة من أن ابنيها سيغادران البلد"، مؤكدة أن "الجيل الجديد لن يتحمل ما تحملوه ويعيشونه إلى الآن في لبنان، ومع ذلك أبكاها الحديث عن احتمال وداعها لابنها جيدن يوما ما".

واعترفت ميريام فارس، في مقابلة خاصة تحدثت فيها لأول مرة عن حياتها، بأنها "شعرت بقدر من الخوف والقلق عندما علمت بحملها في طفلها الثاني ديڤ، وسط جائحة عالمية، رغم أنها تنتظر مع زوجها داني ابنا ثانيا منذ فترة".

وقالت إنها "تحتفظ عادة بالأمور المتعلقة بعائلتها لنفسها، وفي حملها الثاني كان قرارها خوض التجربة والاستمتاع بها مع عائلتها، بلا إعلان وصور وتعليق"، مؤكدة "حرصها على القيام بكل الأعمال المتعلقة بطفلها بنفسها وحتى أدق التفاصيل، فهذا فقط يشعرها بالاطمئنان، وهي تتلقى المساعدة في أمور ليست أساسية، لكنها لن تنام إلا لو تأكدت من القيام بكل شيء على الوجه الأمثل".

وعند سؤالها عما تخشاه على أولادها، قالت مريام فارس "بلدي للأسف، وبكت وهي تتأمل فكرة وداعها لجيدن يوما ما"، موضحة أنها "ككل اللبنانيين تحتفظ بخطة بديلة".

وعمّا إذا كانت قد استسلمت لظروف لبنان، قالت "وهل بقي لبناني لم يستسلم، كلنا نزلنا للشارع فما الذي يحدث؟ في نظري يجب ألّا يواصل الناس النزول للشارع، وأن يضيقوا عليهم أمام بيوتهم".