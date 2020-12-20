إبنة عمرو دياب تثير إعجاب الجمهور بصوتها (فيديو)

أثارت جنى دياب إبنة الفنانة عمرو دياب إعجاب الجمهور والمتابعين بصوتها الدافئ المميّز باللغة الإنكليزية.

ونشرت جنى عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو ظهرت فيها تغني أغنية "Struggle" لتظهر فيها قدرات صوتها المميّزة وتنال إعجاب المتابعين.

الجدير ذكره أن جنى كانت قد شاركت والدها الغناء في أغنية "جميلة" من ألبومه الأخير "سهران".



