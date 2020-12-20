يارا في جلسة "شغل الصوف" (صورة)

شاركت الفنانة يارا محبيها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة لها اثناء جلسة "شغل الصوف" وحياكته.

وظهرت يارا فى الصورة وهى تخيط الكروشيه فى منزلها حيث أرفقتها بتعليق: "شو اشتقت لجلسة شغل الصوف وما كنت صور لكم شو عم بشتغل عندى كمان فيديو لهالصورة وأنا عم بشتغل ببقى بنزلكم ياه مساء الخير، مساء الخير للجميع، إشتقت لكم".