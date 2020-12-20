فنون ومشاهير

يارا في جلسة "شغل الصوف" (صورة)

Lebanon 24
20-12-2020 | 21:00
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شاركت الفنانة يارا محبيها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة لها اثناء جلسة "شغل الصوف" وحياكته. 
وظهرت يارا فى الصورة وهى تخيط الكروشيه فى منزلها حيث أرفقتها بتعليق: "شو اشتقت لجلسة شغل الصوف وما كنت صور لكم شو عم بشتغل عندى كمان فيديو لهالصورة وأنا عم بشتغل ببقى بنزلكم ياه مساء الخير، مساء الخير للجميع، إشتقت لكم".
 



يذكر أن آخر أعمال يارا الغنائية كان كليب "شو بدو" التي أطلقته في منتصف شهر حزيران الماضي عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب".

 
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