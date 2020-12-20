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فنون ومشاهير
عمل فني يجمع ملحم زين وعبدو شاهين والقديرة "ام شاهين" (صور)
Lebanon 24
20-12-2020
|
13:20
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بادر وزير الداخلية العميد محمد فهمي ووزير السياحة اللبناني رمزي مشرفية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للكورونا في السراي الحكومي وبرعاية وزارتي الداخلية والسياحة وبالتعاون مع شركة "صبّاح للإعلام" بتصوير عمل فني غنائي يهدف إلى التوعية من عواقب انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى حث المجتمع على الالتزام بالمعايير والإجراءات للحد من انتشار العدوى.
والأغنية بصوت النجم ملحم زين، وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان وتوزيع ميشال فاضل. وقد شارك في العمل المصور النجم عبدو شاهين والقديرة ختام اللحام والممثل الكبير عصام الأشقر والممثلة جوي سلامة تحت إدارة المخرج سام كيال وإنتاج شركة "الصبّاح إخوان".
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