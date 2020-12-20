عمل فني يجمع ملحم زين وعبدو شاهين والقديرة "ام شاهين" (صور)

بادر وزير الداخلية العميد محمد فهمي ووزير السياحة اللبناني رمزي مشرفية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للكورونا في السراي الحكومي وبرعاية وزارتي الداخلية والسياحة وبالتعاون مع شركة "صبّاح للإعلام" بتصوير عمل فني غنائي يهدف إلى التوعية من عواقب انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى حث المجتمع على الالتزام بالمعايير والإجراءات للحد من انتشار العدوى.