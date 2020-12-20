ابرز الشخصيات العربية التي رحلت في 2020.. زعماء ومشاهير

حصد عام 2020 منذ بدايته جتى نهايته ارواح عدد كبير من المشاهير والشخصيات البارزة حول العالم، من ابرزهم الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم عن عمر ناهز 52 عاماً في الثاني من كانون الثاني، قبل رحيل سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 80 عاماً في العاشر من الشهر عينه، بعد توليه الحكم لخمسة عقود.وشهد شهر شباط رحيل االرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في الخامس والعشرين منه عن 91 عاماً.وخسر الوسط الفني العربي الممثلين المصريين القديرين حسن حسني في شهر ايار عن 89 عاماً، ورجاء الجداوي في حزيران عن 81 عاماً، وفي 14 تشرين الأول محمود ياسين عن 79 عاماً.وفي 29 ايلول توفي الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر ناهز 91 عاماً أمير الكويت منذ 2006، وقد خط مسيرة سياسية حافلة بالأحداث التاريخية والوساطات جعلته "عميد الدبلوماسية" و"حكيم العرب".وفي 10 تشرين الثاني وافت المنية صائب عريقات (65 عاما)، كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، قبل يوم واحد من رحيل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة (84 عاما)، رئيس وزراء البحرين وصاحب أطول ولاية لرئيس حكومة في العالم.