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فنون ومشاهير
إلغاء حفلين لهبة طوجي بسبب "كورونا"
Lebanon 24
21-12-2020
|
12:00
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فجأة وبدون مقدّمات، قررت الجهة المنظمة لحفل هبة الطوجي الأول في مصر إلغاء الحفل بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وفرض الإجراءات الصارمة على البلاد مجدداً، وكان من المقرر إطلاق الحفل في "هايد بارك" في القاهرة الجديدة ليلة الجمعة.
ورغم أنها كانت متحمسة كثيراً لحفل القاهرة، فوجئت طوجي بإلغاء الحفل قبلها بفترة ليست طويلة بعدما جاءت إلى مصر نهاية الشهر الماضي للاتفاق على كافة الإجراءات والتحضيرات الخاصة بالحفل الأول لها هناك، حيث نشرت صوراً خاصة لها من مصر أثناء زيارتها الأخيرة قبل الإعلان عن الحفل.
ولم يكن حفل مصر هو الحفل الوحيد الذي ألغي بسبب فيروس كورونا، حيث كان من المقرر أن تحيي حفلها في أوبرا دمشق خلال الفترة الماضية؛ وهو الآخر ألغيَ بسبب عدوى فيروس كورونا التي تجتاح العالم مجدداً.
المصدر: نواعم
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