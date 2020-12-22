فنون ومشاهير

عادل كرم يفجر مفاجأة: ينتظر طفلة من زوجته الثالثة.. وللمرة الأولى يتحدث عن علاقته بابنه شربل

Lebanon 24
22-12-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-777200-637442224620166328.jpg
Doc-P-777200-637442224620166328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

للمرة الأولى تحدث الممثل ومقدم البرامج عادل كرم عن ابنه شربل ، وقال عبر برنامج "ع غير كوكب" الذي عرض مساء الأحد على MTV: "هيدا إبني حبيبي، أنا وامو منفصلين وهو عايش معها" ولا يقدر أن يعيش معي.

 

وأكد عادل أن والدة شربل "أحلى أم بالدني"، مشيراً إلى انه يرى ابنه كل يوم ويتكلم معه و"صارعلي راسي كل يوم".

عادل كرم يتحدّث عن ابنه شربل للمرة الأولى، ويقول رداً على كل الشائعات: "هيدا ابني حبيبي وأمه أحلى أم "#ع_غير_كوكب @pierrerabbat @adelkaram9 @mtvlebanon pic.twitter.com/zi3lfBcqEn

 

من جهة أخرى، فجّر عادل مفاجأة وكشف أنه ينتظر طفلة من زوجته التونسية الحامل بشهرها الخامس، وأعلن أنه سيطلق عليها اسم "كيم".

 

يُشار إلى ان عادل تزوج 3 مرات.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:12 | 2020-12-22
12:00 | 2020-12-22
23:00 | 2020-12-21
21:00 | 2020-12-21
18:00 | 2020-12-21
15:00 | 2020-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website