عادل كرم يفجر مفاجأة: ينتظر طفلة من زوجته الثالثة.. وللمرة الأولى يتحدث عن علاقته بابنه شربل

للمرة الأولى تحدث الممثل ومقدم البرامج عادل كرم عن ابنه شربل ، وقال عبر برنامج "ع غير كوكب" الذي عرض مساء الأحد على MTV: "هيدا إبني حبيبي، أنا وامو منفصلين وهو عايش معها" ولا يقدر أن يعيش معي.

وأكد عادل أن والدة شربل "أحلى أم بالدني"، مشيراً إلى انه يرى ابنه كل يوم ويتكلم معه و"صارعلي راسي كل يوم".

عادل كرم يتحدّث عن ابنه شربل للمرة الأولى، ويقول رداً على كل الشائعات: "هيدا ابني حبيبي وأمه أحلى أم "#ع_غير_كوكب @pierrerabbat @adelkaram9 @mtvlebanon pic.twitter.com/zi3lfBcqEn

— Diana Wehbeh (@dianawehbeh) December 20, 2020

من جهة أخرى، فجّر عادل مفاجأة وكشف أنه ينتظر طفلة من زوجته التونسية الحامل بشهرها الخامس، وأعلن أنه سيطلق عليها اسم "كيم".

يُشار إلى ان عادل تزوج 3 مرات.