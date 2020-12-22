فنون ومشاهير

مسلسل يعود لعام 2001.. هكذا كانت سمية الخشاب وغادة عبد الرازق في "عائلة الحاج متولي" (صورة)

Lebanon 24
22-12-2020 | 21:00
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تهتم بعض الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" بنشر صور تعود إلى أرشيف الكثير من المشاهير. وفي هذا السياق استعاد أحد تلك الحسابات صورة التقطت للفنان المصري الراحل نور الشريف أثناء تصوير مسلسل "عائلة الحاج متولي" وظهرت فيها إلى جانبه الفنانات ماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب.

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وأطلق هذا موجة من التعليقات التي تناولت مضمون المسلسل حيث انقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض له. كما ركز بعضها على شكل الممثلتين سمية الخشاب وغادة عبد الرازق. ورأى الكثيرون أن سمية كانت أكثر نحافة ولفتوا إلى أن ملامح غادة عبد الرازق تغيرت بشكل واضح.

 

يشار إلى أن المسلسل عرض خلال الموسم الرمضاني في العام 2001 مسألة تعدد الزوجات في المجتمع الشرقي في إطار جمع الكوميديا والطابع الجدي. وشارك فيه عدد من أبرز وجوه الشاشة المصرية من نور الشريف إلى ماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ومصطفى شعبان وفاديا عبد الغني وحسين الشربيني وعايدة رياض ورانيا يوسف ومجدي كامل وإنعام سالوسة وفاروق فلوكس.

المصدر: لها
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