فنون ومشاهير

ليس بوراك أوزجفيت.. إليكم من تصدر قائمة أوسم الممثلين الأتراك

Lebanon 24
22-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-777265-637442354291550694.jpg
Doc-P-777265-637442354291550694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فاجأت صحيفة "تقويم" التركية متابعيها بنشر قائمة أجمل الممثلين الأتراك التي أعلنتها منظمة Top Beauty World ومقرها الولايات المتحدة ، واستغرب العديد من المشاهدين المركز المتأخر الذي حصل عليه النجم بوراك أوزجفيت والمعروف بوسامته في العالم العربي وتركيا.

 

ويبدو ان النجم التركي لم ينل بالاهتمام نفسه لناحية وسامته الملفتة بالنسبة للغرب، فحصل على مركزٍ متأخرٍ جدا في قائمة أوسم 100 رجلٍ في العالم لعام 2020، بعدما حلَّ في المركز الـ 91، ما شكل صدمة لمحبيه في تركيا، لا سيما وانه يُعد الممثل الأكثر متابعةً بين الممثلين الأتراك الذكور عبر إنستغرام بأكثر من 16 مليون متابع.

 

في المقابل، تصدر الممثل التركي شاتاي أولوسوي قائمة الاسماء التركية وحلَّ في المرتبة الـ 17 عالميا، تلاه الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ المعروف في الوطن الغربي بشخصية "مهند"، الذي حلَّ في المرتبة الـ 33 عالميا.

 

أما كرم بورسين نجم مسلسل "أنت اطرق بابي"، الذي يعرض حالياً ويحظى بنسبة مشاهدة عالية، فقد تمكن من الحصول على المرتبة الـ 38 عالميا.

 

وتمكن النجم التركي باريش آردوتش بوسامته الملفتة من دخول القائمة والحصول على المركز الـ 68 عالميا، وذلك بفارقٍ كبير عن النجم جان يامان المعروف في ايطاليا واوروبا، حيث حلَّ في المرتبة الـ 89 عالميا.

 

وجاءت تلك الاختيارات من قبل 3 من أبرز جراحي التجميل في اميركا كان لرأيهم 50% من النقاط الممنوحة، فيما تأتي 30% من الإنترنت، و 20 % تتوافق مع معايير الجمال العالمية لهذا العام.

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:29 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
21:00 | 2020-12-22
15:00 | 2020-12-22
13:12 | 2020-12-22
12:00 | 2020-12-22
09:00 | 2020-12-22
23:00 | 2020-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website