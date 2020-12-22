ليس بوراك أوزجفيت.. إليكم من تصدر قائمة أوسم الممثلين الأتراك

فاجأت صحيفة "تقويم" التركية متابعيها بنشر قائمة أجمل الممثلين الأتراك التي أعلنتها منظمة Top Beauty World ومقرها الولايات المتحدة ، واستغرب العديد من المشاهدين المركز المتأخر الذي حصل عليه النجم بوراك أوزجفيت والمعروف بوسامته في العالم العربي وتركيا.

ويبدو ان النجم التركي لم ينل بالاهتمام نفسه لناحية وسامته الملفتة بالنسبة للغرب، فحصل على مركزٍ متأخرٍ جدا في قائمة أوسم 100 رجلٍ في العالم لعام 2020، بعدما حلَّ في المركز الـ 91، ما شكل صدمة لمحبيه في تركيا، لا سيما وانه يُعد الممثل الأكثر متابعةً بين الممثلين الأتراك الذكور عبر إنستغرام بأكثر من 16 مليون متابع.

في المقابل، تصدر الممثل التركي شاتاي أولوسوي قائمة الاسماء التركية وحلَّ في المرتبة الـ 17 عالميا، تلاه الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ المعروف في الوطن الغربي بشخصية "مهند"، الذي حلَّ في المرتبة الـ 33 عالميا.

أما كرم بورسين نجم مسلسل "أنت اطرق بابي"، الذي يعرض حالياً ويحظى بنسبة مشاهدة عالية، فقد تمكن من الحصول على المرتبة الـ 38 عالميا.

وتمكن النجم التركي باريش آردوتش بوسامته الملفتة من دخول القائمة والحصول على المركز الـ 68 عالميا، وذلك بفارقٍ كبير عن النجم جان يامان المعروف في ايطاليا واوروبا، حيث حلَّ في المرتبة الـ 89 عالميا.

وجاءت تلك الاختيارات من قبل 3 من أبرز جراحي التجميل في اميركا كان لرأيهم 50% من النقاط الممنوحة، فيما تأتي 30% من الإنترنت، و 20 % تتوافق مع معايير الجمال العالمية لهذا العام.