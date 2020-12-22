فنون ومشاهير

الموت يفجع النجم العربي الشهير بأقرب الناس.. الدفن في انكلترا

Lebanon 24
22-12-2020 | 15:00
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فجع الموت الفنان كريم عبد العزيز في وفاة عمه، علي عبد العزيز، شقيق المخرجين الكبيرين محمد عبد العزيز والد كريم، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.
 

ونشر كريم عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قائلاً: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأستاذ على عبد العزيز.. ربنا يسكنه فسيح جناته ويغفر له .. نسألكم الدعاء والفاتحة".

وأعلنت أسرة الراحل أنه سوف يدفن في انكلترا حيث توفي، نظراً لصعوبة نقل الجثمان عبر الطيران في ظل أزمة كورونا، ولم يتم تحديد ما إذا كان سوف يقام عزاء أم لا.

في جانب آخر، يواصل النجم المصري تصوير مشاهده في مسلسل "الاختيار2" داخل المجمع الطبي بمنطقة التجمع الخامس، ويستمر التصوير لمدة ثلاثة أيام وينتقل كريم لديكور منزله لاستكمال تصوير مشاهده الداخلية ضمن أحداث العمل.

كما يواصل كريم تصوير مشاهده في فيلم كيرة والجن"، مع النجم أحمد عز، ويشاركهما في ابطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم هند صبري وروبي وغيرهما من النجوم.

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