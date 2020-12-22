مخرج شهير يرد على تكهنات طالت مسلسله.. ما علاقة شيرين عبد الوهاب؟

رد المخرج محمد سامي، على الجدل المثار خلال الفترة الماضية بشأن تقديم أحدث مسلسلاته التلفزيونية "لؤلؤ" سيرة الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب.وقال في تصريحات لبرنامج "إنسايدر بالعربي": "لن أرد على هذا الكلام، لأن هناك ناس دائما ما تثرثر فقط، وتقول كلاما صحيحا وخاطئا، ومن يزعم ذلك لم يطلع على السيناريو، كل هذه تكهنات وأفكار أرى أنها ليست صحيحة".وأكد محمد سامي أن مسلسله "لؤلؤ" طريقة سرده للأحداث مختلفة، وكل من شاركوا فيه بذلوا مجهودا كبيرا، وسيترك الجمهور يحكم عليه بعد مشاهدته.يشار إلى أن الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، أصدرت في شهر تشرين الثاني، بيانا رسميا، هددت فيه باللجوء للقضاء، وذلك بعد تصريحات لمواطنتها الفنانة، مي عمر.ونفت شيرين عبد الوهاب في البيان شائعات تجسيد سيرتها الذاتية في مسلسل تلفزيوني جديد يحمل اسم "لؤلؤ"، بحسب موقع "إي تي بالعربي".وأكدت "أنها ما زالت في أوج عطائها الفني" تاركة أعمالها وأغانيها هي من تتحدث عنها.وفي ختام بيانها، حذرت شيرين عبد الوهاب صُناع عمل مسلسل "لؤلؤ" من محاولة "الاتجار باسمها تحت أي مسمى"، ولمّحت باللجوء إلى القانون في حال تم "استباحة اسمها للترويج لهذا المسلسل".وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن مي عمر تجسد شخصية مطربة تدعى "لؤلؤ" تعيش رحلة صعود خلال أحداث المسلسل، وهي فتاة عاشت ظروفا أسرية واجتماعية صعبة، فتقضي طفولتها في فقر شديد، ثم تكتشف في نفسها أنها تتمتع بصوت عذب، وموهبة كبيرة، فتبدأ تخطو خطواتها الأولى في مجال الفن حتى تتحول إلى واحدة من أهم نجمات الغناء فى مصر والوطن العربي.وأكد مصدر مقرب من العمل للصحيفة أن مسلسل "لؤلؤ" يتناول قصة صعود شيرين عبد الوهاب، ويكشف عن جوانب حياتية للمطربة وكواليس لم يُعلن عنها فى وسائل الإعلام.وتدور أحداث مسلسل "لؤلؤ" في 40 حلقة، ويشارك فى بطولته أحمد زاهر ونجلاء بدر ونرمين الفقي ومحمد الشرنوبي وإدوارد وهيدي كرم وسلوى عثمان، وهو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة "سينرجي".ويبدأ عرض مسلسل "لؤلؤ" على فضائية "أون إي" المصرية يوم الأحد الموافق 27 كانون الأول الجاري.