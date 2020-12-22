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فنون ومشاهير
اعلامي الـotv يُصاب بكورونا.. وهذا ما كتبه! (صور)
Lebanon 24
22-12-2020
|
13:12
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نشر الإعلامي في قناة الـ"otv" جورج عبود في صفحته الخاصة عبر موقع "فايسبوك" مجموعة صور له أثناء تغطياته الإعلامية وأرفق المنشور بالنص التالي: "١٠ اشهر وانا بالتغطية الاعلامية على خطوط الدفاع الاولى من المطار... للمستشفيات للمناطق المعزولة سافرت خارج البلد وارجعت! على مر الوقت عملت كتير pcr من باب الاحتياط... الا انو فيروس كورونا أصر على انو يصيبني بشظايا بالرغم من جميع الاحتياطات! انا بعتذر من كل شخص ممكن كون خالطو
بيوم ٢٢ الشهر لتكن مشيئتك يا مار شربل".
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