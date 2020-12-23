صورة جديدة لياسمين صبري.. بطن منتفخ وشكوك حول حملها

أثارت الفنانة ياسمين صبري الشكوك حول حملها بعد أحدث ظهور لها بصورة متداولة عبر حسابات السوشيال ميديا تردد أنها من جولتها في لندن.ارتدت ياسمين صبري في الصورة جاكيت ظهرت فيه ببطن بارز وجاء ذلك بالتزامن مع إعلانها عدم المشاركة في أعمال فنية في الفترة الحالية وهو ما عزز الشكوك في حملها.وربط الكثيرون بإعلانها عدم مشاركتها بأي أعمال جديدة لدراما رمضان 2021 بحملها.