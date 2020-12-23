فنون ومشاهير

الفنان محمد منير يظهر لأول مرة بعد أزمته الصحية الأخيرة

Lebanon 24
23-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-777686-637443513945460791.jpg
Doc-P-777686-637443513945460791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهر الفنان المصري محمد منير لأول مرة منذ أزمته الصحية الأخيرة التي تابعتها مواقع التواصل بشكل كبير خلال الأيام الماضية.
وأدى الكينغ محمد منير جلسة تصوير لمجلة GQ، وارتدى ملابس فضفاضة مع بعض اللمسات المبتكرة مثل ظهوره وهو يضع خرزة زرقاء على عينه، وفى صورة أخرى وهو يحلق.

ويستعد الكينغ لإطلاق أول أغاني ألبومه الجديد "باب الجمال" خلال أيام، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
21:00 | 2020-12-23
18:00 | 2020-12-23
15:34 | 2020-12-23
12:00 | 2020-12-23
09:00 | 2020-12-23
06:00 | 2020-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website