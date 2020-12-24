يارا تنشر صورة ميلادية... ماذا طلبت من بابا نويل؟

شاركت الفنانة اللبنانية يارا متابعيها على إنستغرام بصورة عفوية جديدة سيطر عليها الطابع الميلادي.وفي الصورة التي تفاعل معها المتابعون، ظهرت يارا باللون الأحمر وبالقرب من شجرة عيد الميلاد وبابا نويل.وأرفقت يارا الصورة بتعليق توجهت فيه للمتابعين، فسألتهم: "شو بتعتقدوا طلبت من بابا نويل هدية هالسّنة؟؟؟".