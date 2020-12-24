تعرفوا الى نجل تيم حسن.. هل يشبهه؟ (صورة)





ونشرت بياعة عددًا من الصور لإبنها الكبير الذي أصر على النوم في الـ Master Room، ولم تمانع لا هي ولا زوجها أحمد الحلو، بل حققا له رغبته.



ورد خسر وزنًا كبيرًا، ومع كل إطلالة له يُلاحظ بأن وزنه يقل عن آخر إطلالة له، وكل ما يحصل معه بسبب داء الكرون الذي أصابه منذ فترة وقبل إنتشار كورونا، وتحدثت ديما آنذاك عن معاناة ورد في البداية. قررت الممثلة ديما بياعة تمضية الوقت مع عائلتها في إحدى الفنادف الفاخرة في دبي، بعدما كانت عانت كثيرًا في الفترة الأخيرة بسبب خوفها على ابنها الكبير ورد، من طليقها تيم حسن، الذي يعاني من مرض "الكرون" في ظل إنتشار فيروس "كورونا" وانفصالها المؤقت عن زوجها.ونشرت بياعة عددًا من الصور لإبنها الكبير الذي أصر على النوم في الـ Master Room، ولم تمانع لا هي ولا زوجها أحمد الحلو، بل حققا له رغبته.ورد خسر وزنًا كبيرًا، ومع كل إطلالة له يُلاحظ بأن وزنه يقل عن آخر إطلالة له، وكل ما يحصل معه بسبب داء الكرون الذي أصابه منذ فترة وقبل إنتشار كورونا، وتحدثت ديما آنذاك عن معاناة ورد في البداية.



هل هناك علاج لهذا الداء وما نوعه؟



ينتمي مرض كرون Crohn’s disease إلى أحد الأمراض المعروفة بداء الأمعاء الالتهابيّ أو Inflammatory Bowel disease، وهو من الأمراض المزمنة المتمثلة بالتهاب وتهيّج في أجزاء الجهاز الهضميّ.



تظهر أعراض مرض كرون على شكل هبّات أو انتكاسات تتخلّلها فترات من الراحة وانحسار لأعراض المرض، وفي العديد من الحالات فإنّ الشخص المصاب لا يعاني من أيّة أعراض واضحة لفترات طويلة من الزمن بعد تشخيص المرض والبدء بالعلاج.



يهدف علاج مرض كرون إلى الحدِّ من الالتهاب المصاحب للمرض والسيطرة على هبّاته بالإضافة إلى مساعدة المريض على الحصول على التغذية السليمة، ويختار العلاج المناسب للشخص المصاب بناءً على شدَّة الالتهاب، واستجابة المرض للعلاج، وفي حال عدم استجابة المرض للأدوية الأوليّة المستخدمة قد يلجأ الطبيب إلى بعض الأدوية الأخرى الأكثر فاعليّة، إلا أنّ استخدام هذه الأدوية ربما يسبب حدوث بعض الآثار الجانبيّة.