فنون ومشاهير

تعرفوا الى نجل تيم حسن.. هل يشبهه؟ (صورة)

Lebanon 24
24-12-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-777808-637443945941346355.jpg
Doc-P-777808-637443945941346355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت الممثلة  ديما بياعة تمضية الوقت مع عائلتها في إحدى الفنادف الفاخرة في دبي، بعدما كانت عانت كثيرًا في الفترة الأخيرة بسبب خوفها على ابنها الكبير ورد، من طليقها تيم حسن، الذي يعاني من مرض "الكرون" في ظل إنتشار فيروس "كورونا" وانفصالها المؤقت عن زوجها.

ونشرت بياعة عددًا من الصور لإبنها الكبير الذي أصر على النوم في الـ Master Room، ولم تمانع لا هي ولا زوجها أحمد الحلو، بل حققا له رغبته.

ورد خسر وزنًا كبيرًا، ومع كل إطلالة له يُلاحظ بأن وزنه يقل عن آخر إطلالة له، وكل ما يحصل معه بسبب داء الكرون الذي أصابه منذ فترة وقبل إنتشار كورونا، وتحدثت ديما آنذاك عن معاناة ورد في البداية.
 
 
 
 
 
 
 

هل هناك علاج لهذا الداء وما نوعه؟

ينتمي مرض كرون Crohn’s disease إلى أحد الأمراض المعروفة بداء الأمعاء الالتهابيّ أو Inflammatory Bowel disease، وهو من الأمراض المزمنة المتمثلة بالتهاب وتهيّج في أجزاء الجهاز الهضميّ.

تظهر أعراض مرض كرون على شكل هبّات أو انتكاسات تتخلّلها فترات من الراحة وانحسار لأعراض المرض، وفي العديد من الحالات فإنّ الشخص المصاب لا يعاني من أيّة أعراض واضحة لفترات طويلة من الزمن بعد تشخيص المرض والبدء بالعلاج.

يهدف علاج مرض كرون إلى الحدِّ من الالتهاب المصاحب للمرض والسيطرة على هبّاته بالإضافة إلى مساعدة المريض على الحصول على التغذية السليمة، ويختار العلاج المناسب للشخص المصاب بناءً على شدَّة الالتهاب، واستجابة المرض للعلاج، وفي حال عدم استجابة المرض للأدوية الأوليّة المستخدمة قد يلجأ الطبيب إلى بعض الأدوية الأخرى الأكثر فاعليّة، إلا أنّ استخدام هذه الأدوية ربما يسبب حدوث بعض الآثار الجانبيّة.
المصدر: الجرس
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2020-12-24
21:00 | 2020-12-24
18:00 | 2020-12-24
16:52 | 2020-12-24
15:44 | 2020-12-24
15:00 | 2020-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website