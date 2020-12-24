فنون ومشاهير

أوّل ظهور لنيكول الحجل بعد فقدانها توأمها.. هذا ما تمنّته مع زوجها في الميلاد

Lebanon 24
24-12-2020 | 11:44
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توجّهت الإعلامية نيكول الحجل بالشكر باسمها وباسم زوجها نادر حداد لكلّ من دعمها ووقف إلى جانبها في مأساة فقدانها لتوأمها بعد ولادتهما مباشرة نتيجة "الاستهتار وقلة الأخلاق وقلة الضمير"، بحسب ما أعلنت في وقت سابق.
 
وفي أوّل ظهور لها بعد مأساتها، تمنّت نيكول وزوجها "أعياداً مجيدة للجميع على الرغم من كل الظروف الصعبة".
 
ونشرت نيكول عبر صفحتها على "فيسبوك" صورة تجمعها بزوجها ومن خلفهما شجرة الميلاد، وكتبت: "أنا ونادر بدنا نشكركم فرداً فرداً.. دعمكن، محبتكن، دموعكم، رسائلكم المؤثرة، اتصالاتكم، تجاربكم اللي سمعناها، خلّتنا نصير بعد أقوى، وأكّدتلنا أنو مشاركة قصتنا المؤلمة كان الخيار الصحيح للتوعية، ولمنع الاستلشاء بحياة كل أمّ وأولادها".
 
وأضافت: "نحنا منحبكم كتير ومنقلكن أنو كل كلمة قلتوها زادتنا قناعة أنو ما لازم قصتنا تخلص هون؛ ممنوع ولا أمّ تعيش التجربة اللي أنا عشتا!".
 
وختمت: "أخيراً، ورغم كل الظروف الصعبة، بدنا نتمنالكم أعياد مجيدة". 
 
 
 
 
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