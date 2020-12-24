فنون ومشاهير

رامي عيّاش ينشر صورتين لعائلته.. ويعايد زوجته بكلمات مؤثرة

Lebanon 24
24-12-2020 | 13:40
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عايد الفنان رامي عيّاش زوجته مصممة الأزياء داليدا عيّاش والتي يتزامن عيدها مع الميلاد المجيد.
ونشر رامي عبر حسابه الخاص على "تويتر" صورتين تجمعه مع زوجته أرفقها بتعليق: "هيدي السنة كانت صعبة عليكي كتير، الحمدلله برضى الله ومحبة اهلنا ومحبة الناس ساعَدونا بتخطي كل الصعوبات. عيدك بهاليوم المقدس بيعنيلنا كتير. كل عيد وانتي بخير حبيبتي .رامي، آرام، آيانا".
 
 
وكانت داليدا قد أصيبت خلال إنفجار مرفأ بيروت بعد تواجدها في منطقة الأشرفية ونقلت على أثرها إلى المستشفى حيث خضعت لـ45 غرزة طبية في وجهها وجبينها ويديها وقدمها.
 

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