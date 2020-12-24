رامي عيّاش ينشر صورتين لعائلته.. ويعايد زوجته بكلمات مؤثرة

عايد الفنان رامي عيّاش زوجته مصممة الأزياء داليدا عيّاش والتي يتزامن عيدها مع الميلاد المجيد.

ونشر رامي عبر حسابه الخاص على "تويتر" صورتين تجمعه مع زوجته أرفقها بتعليق: "هيدي السنة كانت صعبة عليكي كتير، الحمدلله برضى الله ومحبة اهلنا ومحبة الناس ساعَدونا بتخطي كل الصعوبات. عيدك بهاليوم المقدس بيعنيلنا كتير. كل عيد وانتي بخير حبيبتي .رامي، آرام، آيانا".

هيدي السنة كانت صعبة عليكي كتير، الحمدلله برضى الله ومحبة اهلنا ومحبة الناس ساعَدونا بتخطي كل الصعوبات .عيدك بهاليوم المقدس بيعنيلنا كتير . كل عيد وانتي بخير حبيبتي .رامي، آرام، آيانا . @DalidaAyach pic.twitter.com/ZP9sLYQWZj — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) December 24, 2020