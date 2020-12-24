إعلامية الـlbci تدخل القفص الذهبي.. تعرفوا الى عريسها الوسيم (صور)

دخلت الإعلامية اللبنانية ليا فياض، مقدّمة فقرة الإقتصاد في الـ"lbci، القفص الذهبي وتزوجت من جاد الهاشم أمس الأربعاء، بحفل عكس الأجواء الميلادية.



ونشرت فياض صوراً من حفل زفافها عبر خاصية الـStories على حساباها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام.