طليقة طارق العريان تهاجم أصالة.. ما القصة؟

بعد أن نشرت الفنانة أصالة صورة جمعت العريان بحبيبته نيكول سعفان موجهة لهم انتقادات حادة، اشتعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لما فعله العريان.

خرجت طليقة طارق العريان الأولى، لتثير الجدل على أصالة وتهاجمها قالت هالة العتال في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك:" دي أول مره ممكن ارد فيها ،الصوره قاسيه عليكي؟".

وتابعت:"طيب انا لما كنت بشوف الف صوره ،وابني مش موجود فيها،يا تري احساسي كان ايه ؟كان كتر من قاسي كان مقهور ،طيب لما كنتي بتكتبي العايله وابني مش موجود فيها ،احساسه هو كان ايه ؟".

واستمرت بالحديث:" أولادك عندهم اب، ايمن الذهبي حي يرزق لكن ابني كان عنده اب واحد بس ،وللاسف مش حقدر اقول تفاصيل، طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك ايه ،يا تري قاسي، ولا حنون ذي ما انتي دلوقت".

وأضافت العتال:" الجواز والحب والعشره في تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الايام ان ممكن الاب يشتري ابنه اللي من دمه ،ويرفض الظلم، طيب مفكرتيش ان في نفسيت ولد ممكن تتدمر طيب دلوقت أولادك زعلانين من الكسره ،طيب بيتكلموا معه ليه لحد دلوقت".

واختتمت:" ارجوكي كفايه في اولاد وانا من حقي ادافع عن ابني اللي نفسيته بقيت مش حلوه ،من كتر الحرب علي ابوه ،كفايه ،بعد الانفصال اللي كنت بتمني استمرار ليكم وربنا يشهد عليه ،بس ده نصيب".