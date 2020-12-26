فنون ومشاهير

بعد الهجوم عليها.. حبيبة طارق العريان تخرج عن صمتها: لم يكن سعيدا مع أصالة

Lebanon 24
26-12-2020 | 09:00
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ردّت عارضة الأزياء نيكول سعفان حبيبة طارق العريان للمرّة الأولى على الهجوم الكبير الذي تعرّضت له بعد إنتشار صورها مع حبيبها والتي أثارت الجدل بقوّة حول علاقتهما الغراميّة وأنها السبب في إنفصاله عن الفنانة السورية أصالة نصري .

 

وأكّدت نيكول في ردّ على أحد المتابعين على تطبيق " إنستغرام " علاقتها بالعريان ورفضت في الوقت نفسها إتهامها بأنها السبب في إنفصاله عن أصالة، مشيرة إلى أنه لم يكن سعيدا معها .

 

وكتبت نيكول : " أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاقهم، والطلاق حدث لأنه لم يكن سعيدا، وجرى بينهم الكثير من المشاكل، ولم أكن مطلقا مع طارق عندما كانوا متزوجين" .

 

 

وكانت أصالة قد اثارت الجدل مؤخرا بعد نشرها نشرت صورة لطليقها مع حبيبته الجديدة أرفقتها برسائل قاسية تجاهه ما أدّى إلى تعاطف الجمهور معها .

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