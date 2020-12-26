فنون ومشاهير

هيفا وهبي تساند أصالة.. وتشتم طارق العريان!؟

Lebanon 24
26-12-2020 | 12:00
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انتشر في الساعات الماضية تعليقاً قاسياً من الفنانة هيفا وهبي، وذلك ردا على أزمة الفنانة أصالة نصري مع طليقها المخرج طارق العريان ، وانتشر التعليق بسرعة البرق، مؤكدين أنّ هيفا كتبت التعليق ثم حذفته بعد 15 دقيقة.

 

وأثارت هيفا جدلاً واسعاً بعد التعليق المنسوب لها والذي تضمن لفظا خادشا، لتصدم متابعيها وتتصدر تريند موقع التغريدات تويتر.

 

وجاء في التعليق : " الله يقصف عمره عالشر*** انتي قويّة ما تخلي يهز شعره منك " .

 

وردّت هيفا في أول تعليق لها حول ما أثير، من خلال "ستوري" عبر حسابها الشخصي على انستغرام ، قائلة: "أحب أقل للي ركب أو ركبت هالبوست البشع إنك إنسان أو إنسانة بتشبه الوصف اللي مكتوب فعلا، وبحب أقول للي صدقوا إنه هيدا بوست فعلاً من عندي، كان فيكن تتأكدوا بكل بساطة إنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي.. اقتضى التوضيح.. باي".

 
 
 
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