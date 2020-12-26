أغرب تعليق ساخر من ممثل على خبر وفاته

تصدر خبر وفاة الفنان يزن السيد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا وعدد من الدول العربية، وتم تداوله بكثافة، ما اضطره للخروج عن صمته ونفي الأمر.

ونفى الممثل السوري شائعة وفاته وسخر من الكلام الذي إنتشر في الساعات الماضية، ونشر صورة تجمعه بإبنه، وعلّق بالقول: "ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير، بس حابب نوه لكافة الصفحات يلي عاملين فيها منبر اعلامي قبل ما تنزلوا خبر تاكدوا منه، شكراً لكل محب اهتم واتصل محبتكم غالية على قلبي".

وفي ردّه على تعليقات المتابعين الذين تفاعلوا معه، قال ساخراً: "منزلين خبر اني متت بس يلي جاكرني حاطين السبب مجهول".

وكان قد انتشر على تويتر وفيسبوك، خبرا عاجلا يتحدث عن "وفاة يزن السيد وسبب الوفاة لا يزال مجهولا والشرطة تحقق في ملابسات القضية".

يذكر ان الممثل السوري رزق مؤخراً بمولود جديد من زوجته لمى الرهونجي وأطلقا عليه إسم آدم.