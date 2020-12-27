فنون ومشاهير

بعد أمير كرارة.. جومانا مراد تنضم للائحة "مشاهير كورونا"

Lebanon 24
27-12-2020 | 06:00
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أعلنت الممثلة السورية جومانا مراد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ساعات من تأكيد النجم المصري أمير كرارة إصابته أيضا بالوباء.


وأوضحت جومانا مراد، أن نتيجة تحاليلها والأشعة المقطعية التي أجرتها أظهرت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الفنانة السورية التي تشارك بقوة في أعمال فنية مصرية: "للأسف جاءت نتيجة التحاليل إيجابية.. أحذر كل من تعامل معي خلال الأيام القليلة الماضية وأطالبهم بأن يتخذوا حذرهم"، وفق ما ذكرت موقع "اليوم السابع" المصري.
وجاء إعلان مراد عن إصابتها بـ"كوفيد-19"، بعد ساعات من تأكيد الفنان المصري أمير كرارة إصابته بالوباء، إذ قال في صفحته على تطبيق إنستغرام، إنه أجرى مسحة ثانية أكدت إصابته، داعيا من احتكوا به خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ الحيطة والحذر، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالشفاء.

والجمعة، أعلنت الممثلة المخضرمة يسرا إصابتها بكورونا، موضحة لصحيفة "اليوم السابع"، أنها تخضع حاليا للعلاج. ووجهت يسرا رسالة شكر لـ"كل من سأل عنها، وللأطباء ووزارة الصحة، ولزملائها وأصدقائها داخل مصر وخارجها".

وبدوره، أعلن الفنان كريم فهمي، الخميس، إصابته بكورونا، ليبدأ في إجراءات عزل نفسه لمدة 14 يوما، ويتوقف عن تصوير أعماله الفنية الجديدة، حيث كان يستعد لاستكمال تصوير فيلمه "جارة القمر" خلال الأيام المقبلة.
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